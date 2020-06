GELDERN : Gelderns Bauhof saniert Straßen

GELDERN In mehreren Ortschaften müssen sich die Bürger ab morgen auf Baustellen einrichten. Außerdem wird mit dem Umbau der Heilig-Geist-Gasse ein mit Spannung erwartetes Großprojekt in Angriff genommen, das Bürgermeister Sven Kaiser bereits in seiner Neujahrsansprache angekündigt hatte.

Vorgesehen sind die Reparaturen in Geldern in den zwei Sackgassen der Karl-Leisner-Straße vor den Hausnummern 28 bis 40 und 42 bis 56. In Kapellen ist ein Teil der Straße Schanzfeld zwischen In de Wyenhorst und Henriette-Brey-Straße betroffen. Ebenso die Straße In de Wyenhorst selbst zwischen Schanzfeld und Gartenstraße und der Abschnitt der Straße zum Schloss Haag von der Kapellener Straße (L 480) aus bis zur Niersbrücke. In Vernum der Molderingsweg und Teile von Hanrathsweg und Teuwsenweg. In Hartefeld arbeitet der Bauhof auf der Friedhofstraße sowie auf Teilen des Nevenwegs und der Straße Am Römerlager in Poelyck. In Veert ist ein Teil des Tombergsweges betroffen, dazu der Geurdenweg und ein Teil der Straße An der Schoetteruy zwischen Wettener Straße (K 30) und Geurdenweg. In Walbeck wird der Loerheideweg saniert sowie der Hoogenweg, der Ohligsdeich und die Einmündung des Griftenweges. Hinzu kommt in Lüllingen ein Teil des Jülicher Weges. In Pont werden asphaltierte Teile der Antoniusstraße sowie ein Teil des Heyenweges zwischen Am Kallgraben und Milchweg bearbeitet. Außerdem ein Teil des St.-Adelheid-Weges im Anschlussbereich des Neerporter Weges sowie ein Abschnitt des Neerporter Weges zwischen St.-Adelheid-Weg und Venloer Straße (B 58).