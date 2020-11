Lokalpolitik im Altbierdorf nach der Kommunalwahl : Starker Auftakt der Issumer CDU im neuen Gemeinderat

Issum Mit Margret Keusen und Stefan Sablowski stellt die CDU gleich beide stellvertretenden Bürgermeister. Warum das Amt so hart umkämpft war, erklärt der CDU-Fraktionsvorsitzende Gerd Stenmans.

„Gerade die stellvertretenden Bürgermeister sind die Repräsentanten in der Gemeinde, aber auch Repräsentanten ihrer Partei“, erklärt der Fraktionsvorsitzende der Issumer CDU, Gerd Stenmans. Als Beispiel nennt er den Volkstrauertag. Wenn der Bürgermeister verhindert ist, übernehmen die gewählten ehrenamtlichen Stellvertreter die Aufgabe, eine Ansprache am Ehrenmal zu halten. „Das ist keine Wahlkampfrede“, betont Stenmans. Aber man sehe darin eine Möglichkeit, dass die Partei nach außen vertreten wird. Das gelte auch für die Besuche zu Ehe- und Altersjubiläen. „Man bleibt bei den Menschen vielleicht anders im Gedächtnis“, so Stenmans. Außerdem habe man, indem man gleich zwei Stellvertreter aus den Reihen der CDU vorgeschlagen habe, auch dem Wählerwillen entsprechen wollen. Die CDU holte bei der vergangenen Kommunalwahl mehr als 45 Prozent der Stimmen. Die Sitzverteilung im Rat sieht folgendermaßen aus: CDU 16, SPD sieben, Grüne sieben, FDP zwei, WGI zwei. Klar sei, dass die CDU damit in einer komfortablen Situation ist, so Stenmans. Mit der Wahl der stellvertretenden Bürgermeister seien die Machtverhältnisse noch einmal bestätigt worden. Gemeinsam mit einer der „kleineren Parteien“ kann die CDU die Mehrheit bekommen.