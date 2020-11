Kostenpflichtiger Inhalt: Barrierefreiheit in Geldern : Rampe erleichtert Zugang zum Ärztehaus

Ohne Hilfe kam Rollstuhlfahrerin Hildegard Indenhock bisher nicht ins Ärztehaus am Westwall in Geldern. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Geldern Nach einem RP-Bericht hat sich was getan für mehr Barrierefreiheit in Geldern. Am Westwall ist es Rollstuhlfahrern und Rollatornutzern jetzt besser möglich, die Arztpraxen in dem Gebäude zu erreichen.