Tipps, um bei der Trockenheit Brände zu verhindern : Die Feuerwehren sind „sehr sensibilisiert“

Gelderland Am neuen Feuerwehrhaus in Sevelen sind 30.000 Liter Löschwasser vorrätig. Die Wachtendonker Wehr musste 2022 öfter als sonst zu Flächenbränden rausfahren. Tipps zur Vermeidung brenzliger Situationen.

Am Dienstag, am heißesten Tag des Jahres, war es zum Glück nur ein „Fehlalarm“, der die Issumer Feuerwehr aktiv werden ließ. Wegen der großen Hitze und aufgewirbelten Staubpartikeln hatte die Brandmeldeanlage beim Rewe-Markt Alarm ausgelöst. Feuer gab es keines, der Einsatz war damit schnell beendet. Aufgrund der langen Trockenheit sei man aber „sehr sensibilisiert“, sagt Bernd Manders, Sprecher der Issumer Feuerwehr. Er denkt dabei vor allem auch an die Kameraden in Walbeck, die immer wieder zu kleineren Wald- und Flächenbränden ausrücken müssen. Mittlerweile vermuten Feuerwehr und Polizei dahinter Brandstiftung .

Rein präventiv habe man nun 30.000 Liter Löschwasser am neuen Feuerwehrhaus in Sevelen vorrätig stehen, erklärt Manders. Denn die üblichen Löschfahrzeuge haben nur ein Fassungsvermögen für 2000 Liter Löschwasser. Anders sieht es in Wachtendonk aus. Seit anderthalb Jahren sei man in der glücklichen Lage, ein Tanklöschfahrzeug zu haben, das 10.000 Liter Löschwasser transportieren kann, so Wachtendonks Feuerwehrchef Sebastian Kretz. Das sei wichtig, wenn es gerade bei Waldbränden keine gute Löschwasserversorgung durch Hydranten gebe.