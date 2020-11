Erste Sitzung des neuen Straelener Stadtrats : Kampfabstimmungen in Bofrost-Halle

Kampfabstimmungen in Bofrost-Halle

Straelen In der konstituierenden Sitzung des Straelener Stadtrats wurde die gute Zusammenarbeit beschworen. Doch es zeigten sich erste Konflikte. Die stellvertretenden Bürgermeister sind Michael Traurig (Freie Wähler) und Monika Lemmen (CDU).

Die ersten Sätze in der neuen Straelener Legislaturperiode gehörten Günter Pasch. Als Altersvorsitzender eröffnete er die konstituierende Sitzung des Stadtrats in der Bofrost-Halle und führte Bürgermeister Bernd Kuse in dessen Amt ein.