Aktion in Straelen : Krippenzauber in Straelener Geschäften geplant

Krippenzauber in Straelener Geschäften geplant

Aktion in Straelen

Schöne Krippen sollen während der Adventszeit in Straelener Schaufenstern zu sehen sein. Foto: Stadt Straelen Foto: Stadt Straelen

Straelen Statt Weihnachtsmarkt: Die Schaufenster in der Innenstadt dienen vom 27. November bis zum 13. Dezember als Flächen für eine besondere Ausstellung. Bürger sollen ihre Krippen ausleihen.

Die Vorweihnachtszeit sieht in diesem Jahr für alle Corona-bedingt anders aus, und vielerorts muss auf liebgewonnene Traditionen wie den Weihnachtsmarkt verzichtet werden. Um dennoch ein wenig zusätzliches Licht und weihnachtliche Stimmung in die Straelener Innenstadt zu bringen, plant das Innenstadtmanagement gemeinsam mit dem Stadtmarketing Straelen eine Krippenausstellung unter dem Motto „Krippenzauber – weihnachtliche Schaufenster der besonderen Art“. Die Ausstellung soll in den Schaufenstern der Geschäfte und Läden vom 27. November bis zum 13. Dezember zu sehen sein.