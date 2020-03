Sympathieträgerin in der Blumenstadt : Straelen sucht ein neues Blumenmädchen

Straelen Bewerbungen sind bis zum 22. März möglich. Die offizielle Vorstellung ist am 9. Mai.

Nun steht die Suche nach dem „Straelener Blumenmädchen 2020/21 an. Das Team vom Stadtmarketing Straelen hat die Aufgabe vom Verkehrsverein Straelen übernommen. Unterstützt wird Uwe Bons in diesem Jahr von den Rheinischen Landfrauen, Ortsgruppe Straelen, und vom Verein „Aus Straelen“. „Wir, die Vorsitzenden, finden die Aufgabe der Repräsentantin für die Blumen- und Gemüsestadt äußerst wichtig und tragen ,unser Scherflein’ bei“, erklären Marita Rattmann und Klaudia Werdin unisono. Sie werben bei den Mitgliedern oder auch für das Sponsoring durch die Mitglieder.

„Wir haben im kommenden Jahr einige sehr wichtige Veranstaltungen auf der Agenda. Da ist es sehr wichtig, sich zu präsentieren und für die eigene Sache zu werben. Ein besonderer Höhepunkt wird sicherlich die Landesgartenschau in Kamp-Lintfort sein, wo sowohl Stadt als auch Rheinische Landfrauen präsent sein werden. Beim ,Stroelse Sommer’ vom 3. bis 5. Juli werden hoffentlich wieder viele Menschen in die Stadt kommen. Auch weil dann der Niederrheinische Radwandertag ist. Da spielt das Straelener Blumenmädchen eine entscheidende Rolle“, betont Uwe Bons vom Stadtmarketing.

Wichtig für die Bewerbung von interessierten jungen Frauen ist: Sie müssen keinen gartenbaulichen- oder landwirtschaftlichen Betrieb haben oder in ihm arbeiten. Die Liebe zur Heimat und zu den Produkten der Heimat sind entscheidend bei der Auswahl. Schließlich soll das Straelener Blumenmädchen Straelen und seine regionalen Produkte repräsentieren. „Der Kleiderkauf war schon total aufregend. Viele Leute haben mir Komplimente zu meinem Kleid gemacht. Auch mein Arbeitgeber war sehr stolz auf mein Ehrenamt. Und die vielen Fotos, die ich bekommen habe, werden mich immer an eine schöne Zeit erinnern“, sagt Carolin Canders mit ein wenig Wehmut im Blick.

Wer sich bewerben möchte, kann sich schriftlich oder auch per Mail an bons@straelen.de, arita@rattmann-group.de oder handel@ausstraelen.de oder an die Mail-Adresse blumenmaedchen@straelen.de wenden. Die Bewerbungsfrist endet am 22. März.