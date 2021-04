Straelener Sieg in Wettbewerb : Straelener Gymnasiasten siegen mit Helmondern

Ein Teil der am Wettbewerb teilnehmenden Straelener Schüler stellte sich zum Siegerfoto auf. Foto: Gymnasium Straelen

Straelen Die beiden Partnerschulen überzeugen die deutsch-niederländische Jury bei einem Wettbewerb der Euregio Rhein-Waal über Nachhaltigkeit.

(RP) Trotz Corona und Distanzunterricht: Den beiden Niederländisch-Kursen des Gymnasiums Straelen und den Deutsch-Kursen der niederländischen Partnerschule, Jan van Brabant College in Helmond, ist die grenzüberschreitende Zusammenarbeit beim Euregio Rhein-Waal Schulwettbewerb zum Thema Nachhaltigkeit in der Kategorie „deutsch-niederländische Schulpartnerschaften“ perfekt gelungen. Deshalb wurde den insgesamt 60 Schülern der erste Platz zugesprochen.

Per Videokonferenz haben die Schüler der beiden Niederländisch-Kurse ihre Ideen mit ihren Partnern auf der anderen Seite der Grenze ausgetauscht. Die Ergebnisse der Arbeit vor Ort wurden an die Schüler in Helmond gemailt, damit man gemeinsam daran arbeiten konnte. So entstanden viele kleine Beiträge, die unter einen Hut gebracht werden mussten. Alle Schüler wollten ihre Ideen einbringen.

„Wir haben die Beiträge alphabetisch sortiert und zu jedem Buchstaben einen Slogan formuliert, wozu im nächsten Schritt ein Beitrag eingestellt wurde. So konnte jeder seinen Anteil bekommen, und dadurch ist es viel abwechslungsreicher gestaltet,“ sagte Bernadette, eine Schülerin des Gymnasiums Strae­len, während der digitalen Preisverleihung, zu der sie via Skype zugeschaltet wurde. Das ABC wurde – passend zum Thema des Wettbewerbs „Nachhaltigkeit“ – nachhaltig innerhalb einer digitalen Ausstellung im Foyer des virtuellen Schulgebäudes in Straelen angelegt. Ein Potpourri aus Filmen, Podcast-Beiträgen, anderen Audiobeiträgen und Instagram-Seiten fand so einen einheitlichen Rahmen und ergab das mehrsprachige Nachhaltigkeits-ABC.

Jetzt wurden die besten Einsendungen in drei Kategorien („niederländische Schulen“, „deutsche Schulen“ und „deutsch-niederländische Schulpartnerschaften“) ausgezeichnet. Die Corona-Pandemie macht eine Preisverleihung im herkömmlichen Sinne nicht möglich. Die Euregio-Rhein-Waal lud demnach zu einer digitalen Veranstaltung ein. Per Live-Stream via YouTube konnten die Schüler von der Schule oder von zu Hause zusehen. Am Gymnasium Straelen wurde ein großer Besprechungsraum mit einem großen Bildschirm gewählt, um den Schülern, die in der Schule waren, ein gemeinsames Mitfiebern für den ersten Platz zu ermöglichen.

Von der deutsch-niederländischen Jury wurde der erste Preis betitelt mit Worten, wie „unglaublich“ oder „Meisterwerk“, sowohl inhaltlich als auch in ihrer medialen Qualität. Über die Homepage des Gymnasiums Straelen (https://www.gym-straelen.de/) ist es für jeden einsehbar. Auch die digitale Preisverleihung ist mit dem Link https://youtu.be/S417cSUYPd8 verfolgbar. Der Sieg sorgte für große Freude in Straelen und Helmond. Schließlich konnten sich die Schüler gegen 21 weitere Beiträge von 368 angemeldeten Schülern durchsetzen.