Politik und Verwaltung zeigen sich mit dem Ehrenamt solidarisch : Politik beschließt 50.000 Euro Corona-Hilfe für Issumer Vereine

Issum Im Haupt- und Finanzausschuss wurden die Richtlinien festgelegt. Ziel ist es, die finanziellen Folgen aufgrund der Corona-Pandemie abzumildern. Der Höchstsatz des Zuschusses liegt bei 50 Prozent der nachgewiesenen Einbußen.

Lange Zeit sei er sehr skeptisch gewesen, gibt Issums Bürgermeister Clemens Brüx zu. Denn die Frage stand im Raum: Sind wir dafür zuständig? Es geht um Finanzhilfen für die Issumer Vereine, die durch die anhaltende Corona-Pandemie in Not geraten sind. Der Antrag geht auf die SPD zurück. Die Issumer Sozialdemokraten hatten die Idee zu einem Hilfsfonds in Höhe von 50.000 Euro. Bürgermeister und alle anderen Parteien ließen sich überzeugen. „Auf vielen Feiern und Jubiliäen wird davon gesprochen, dass die Vereine der Kitt der Gemeinde sind“, nennt Brüx als Begründung, warum die Gemeinde sehr wohl für in Not geratetene Vereine ihre Kasse öffnet. Aber, so Brüx, es gelte nicht das Prinzip „Gießkanne“, es soll gezielt geholfen werden, ein Rechtsanspruch auf Hilfe besteht nicht. Und die Vereine müssen ihre Not auch nachweisen. Dazu wurden Richtlinien aufgestellt, die im vergangenen Haupt- und Finanzausschuss einstimmig verabschiedet wurden.