Wissen, Sport und Geschicklichkeit : Neusser Schüler besiegen Promis bei SAT1-Show

Benjamin, Lasse, Pia und Hannan (v.l.) von der Internationalen Schule in Neuss mit Moderator Luke Mockridge bei der Aufzeichnung der Sendung. Foto: Steffen Z Wolff/Brainpool Foto: Steffen Z Wolff/Brainpool

Neuss Vor laufender Kamera ließen Schüler der Internationalen Schule in Neuss bei einer Sat1-Produktion einige Promis recht alt aussehen. So siegten sie am Ende in der Show „Luke! Die Schule und ich – Vips gegen Kids“.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Anneli Goebels

Mongolisch, isländisch, finnisch oder montenegrinisch – Sprachen, deren Klang den meisten nicht so vertraut sein dürften. Auch nicht den Schülern der ISR (International School on the Rhine) und den Prominenten. Raten mussten die nämlich, in welcher Sprache in einem eingespielten Video das Lied vom Bruder Jakob gesungen wurde. Das war nur eine von vielen Fragen, denen sich drei Schülerteams (a vier Schülern) von Internationalen Schulen im Wettstreit mit vier Promis – Moderatorin Sophia Thomalla, Sänger Alvaro Soler, Comedian Atze Schröder und Entertainer Riccardo Simonetti – in der SAT 1-Show „Luke! Die Schule und ich – Vips gegen Kids“ zu stellen hatten.

Am Freitagabend wurde die Sendung ausgestrahlt. Aufgezeichnet wurde sie in einem Kölner Fernsehstudio bereits im März. „Der Sender hat bei uns angefragt, ob unsere Schule dabei sein möchte“, sagt Nicole Mass vom Marketing-Team der Schule am Konrad-Adenauer-Ring. Wer von den Schülern Lust hatte, konnte sich bewerben. Die Wahl fiel schließlich auf Benjamin, Lasse, Pia und Hannan als Grundschul-Team, sowie auf Jolina, Mathias, Kevin und Gioya aus der Mittelstufe. Das Oberstufen-Team kam von einer anderen Schule. Vorbereitet hätten sich die acht Mädchen und Jungen schon, immer wieder geübt, sagt Mass. Und das hat sich offensichtlich gelohnt. Denn am Ende der Sendung ließen sie die Promis alt aussehen, sammelten mehr Punkte, und damit gingen zwei Drittel des Preisgeldes, nämlich 13.313 Euro, an die Neusser Schule.

Wissenstests, Rätselaufgaben, Sport- und Geschicklichkeitsprüfungen standen auf dem Programm und forderten schon die volle Konzentration der Jungen und Mädchen – und das vor laufender Kamera. „Auch ohne den Sieg wäre es ein tolles Erlebnis und ein riesiger Spaß gewesen, an solch einer professionellen TV-Produktion mitzuwirken. Aber so ist die Freude für die Kinder noch größer“, sagt Annika Poestges, Marketingleiterin der ISR. Eine tolle Erfahrung sei auch gewesen, wie am Freitag viele Mitschüler und Lehrer der ISR mitgefiebert und in einem gemeinsamen Video-Meeting mitgefeiert hätten. „Natürlich wären wir gern alle zusammengekommen und hätten uns das gemeinsam angesehen. Doch das war natürlich wegen Corona nicht möglich“, sagt Poestges. So aber hatten sich 70 Familien dazugeschaltet.