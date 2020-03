Kreisliga A : Christian Offermanns emotionale Rückkehr

Kreis Kleve Fußball-Kreisliga: Mit Union Wetten möchte der Spielertrainer einen Punkt in Pfalzdorf entführen.

Uedemer SV – TSV Nieukerk (Samstag, 16 Uhr). Das Team von Wilfried Steeger befindet sich in einer prekären Lage. Der letzte Sieg des TSV datiert sich auf den zweiten November. Zuletzt setzte es gleichermaßen unglückliche, wie deutliche Niederlagen. Nun geht es zum Tabellenzweiten aus Uedem. Steeger gibt sich kämpferisch. „Wir nehmen die positiven Aspekte aus dem Spiel gegen Kessel mit.“

Alemannia Pfalzdorf – Union Wetten (Sonntag, 15 Uhr). Es ist ein besonderes Spiel für Union-Spielertrainer Christian Offermanns. Der 36-jährige, der die Wettener vor Saisonbeginn vom scheidenden Marcel Lemmen übernahm, hat eine blau-weiße Vergangenheit. Von 2010 bis 2016 war er in sechs Spielzeiten für die Alemannia aktiv. In dieser Zeit hinterließ er bleibenden Eindruck.

Offermanns, der sich mittlerweile in defensivere Gefilde zurückgezogen hat, steuerte 2012/13 innerhalb 31 Partien 33 Tore zum damaligen Aufstieg in die Bezirksliga bei. Auch dort machte er auf sich aufmerksam und hatte als Stammkraft entscheidenden Anteil am Klassenerhalt. Zwischenzeitlich war er für die Alemannia gar als Co-Trainer aktiv. „Natürlich ist es ein besonderes Spiel für mich, allerdings auch ein schwieriges für meine Mannschaft“, erklärt Offermanns.