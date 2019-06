Fußball Kreisliga B3 : Kreisliga B 3: Grün-Weiß Vernum gerettet

Grün-Weiß Vernum kann, wie hier im Spiel gegen SV Walbeck, weiter in der Kreisliga B mitmischen. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Gelderland SV Herongen II und SV Veert II steigen ab. GSV Geldern spielt Abstiegs-Relegation. TSV Nieukerk stand als Meister fest.

Am 30. Spieltag gelingt Vernum II in einem packenden Spiel noch die späte Rettung. Herongen II steigt dagegen ab, Geldern II muss in der Relegation antreten.

Grün-Weiß Vernum II – SV Herongen II 3:1 (1:1). Für beide Teams ging es noch mal um alles. Am Ende der Partie hatte Vernum alles gewonnen und Herongen nichts. Dabei gingen die Gäste schon in der zweiten Minute durch Dennis Meertz in Führung. Im Anschluss hatte Vernum mehr vom Spiel, Herongen boten sich jedoch immer wieder gute Chancen. „Wir hätten noch mehr Tore machen können, dann wäre das Spiel anders ausgegangen“, ärgerte sich Herongens Trainer Reimund Röös. Er machte aber auch klar: „Wir sind nicht nur wegen dem Spiel heute abgestiegen, sondern aufgrund unserer ganzen Saison. Das nehme ich auf meine Kappe“. Grenzenlosen Jubel gab es dagegen bei den Hausherren. Schon im Vorfeld war klar, dass ein Sieg mindestens zum Relegationsrang reichen würde. Durch die Niederlage Gelderns besorgten die Treffer von Simon Stüttelberg, Martin Weiser und Simon Elspas aber sogar den direkten Klassenerhalt. „Wir haben verdient gewonnen. Ein Riesenkompliment an meine Mannschaft, für dass was sie moralisch in den letzten Wochen rausgehauen hat“, freute sich Vernums Trainer Dirk Jung.

Sportfreunde Broekhuysen II – GSV Geldern II 4:3 (2:1). Trotz einer Aufholjagd gegen Ende des Spieles unterlag Geldern in Broekhuysen. Damit verspielten die Gäste auch den direkten Klassenerhalt und müssen nun den Umweg über die Relegation nehmen. Erdi Ezer brachte den GSV in Führung, doch Stefan van Bebber, Oliver Wefers, Richard Heghmans und Jonas Tophoven drehten die Partie recht schnell. „Das war eine überzeugende Leistung. Die Jungs haben trotz der Hitze 80 Minuten geackert“, lobte Broekhuysens Trainer Carsten Schaap, der mit seinem Team so den dritten Platz eroberte.

Geldern versuchte zum Schluss noch mal alles, aber ein weitere Treffer Erdi Ezers und das Tor von Fabio Quarta reichten nicht. „Im Großen und Ganzen bin ich zufrieden mit der Mannschaft, wir wurden schließlich das ganze Jahr vom Pech verfolgt“, betonte GSV-Trainer Erdi Ezer dennoch.

TSV Nieukerk – FC Aldekerk II 3:2 (3:1). Vor allem in der Schlussphase bot das Derby zwischen Aldekerk und Nieukerk viel Spannung. „Am Ende wurde es noch mal ziemlich eng, ein Unentschieden wäre wohl auch in Ordnung gewesen“, berichtete TSV-Trainer Wilfried Steeger. Zur Pause hatten Felix Brusius mit zwei Treffern und Mirco van Bergen eine komfortable Führung für die Hausherren rausgeschossen. Bei Aldekerk hatte Tim Nitsch den Anschlusstreffer markiert. Nitsch traf noch nach der Pause, für den Ausgleich reichte es allerdings nicht mehr. „Wir haben noch mal alles rausgehauen und hatten kurz vor Schluss die Riesenchance auf den Ausgleich“, erzählte Aldekerks Trainer André Lemmen.

TSV Wachtendonk-Wankum II – SV Issum 7:3 (1:1). Für beide Mannschaften und für die Liga war das Spiel ohne Bedeutung. „Es war ein ziemlich lässiges Spiel von beiden Seiten“, befand daher auch Issums Trainer Tim Knies. Für die Zuschauer bedeutete das es gab viele Tore zu sehen. „Es war für die Zuschauer ein recht unterhaltsames Spiel, wenn auch nicht auf dem allerhöchsten Niveau“, berichtete auch TSV-Trainer Jannik Wissfeld.