Für mehr Grün in Garten und Stadt : Naturgartenplanerin schlägt Alarm

Info

Wer Es gibt den Verein Naturgarten. Gegründet wurde er 1990 von naturbegeisterten Gartenbesitzern, Biologen, Gartengestaltern und Landschaftsarchitekten.

Wo Die Bundesgeschäftsstelle des Vereins ist in Heilbronn, am Niederrhein gibt es die Regionalgruppe Linker Niederrhein.

Wann Einen Vortrag „Naturgarteninitiative starten“ gibt es am Freitag, 27. März, von 19 bis 21 Uhr auf dem Hilshof in Winternam. Der Kostenbeitrag beläuft sich auf 15 Euro, eine Anmeldung zu der Veranstaltung ist erforderlich. Der Naturgartentag mit Pflanzenmarkt findet am Sonntag, 14. Juni, in der Zeit zwischen 11 und 17 Uhr auf dem Hilshof statt. Es werden vorrangig heimische (Wild-) Pflanzen und Saatgut angeboten.