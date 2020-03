Stadt Geldern warnt : Falsche „Knöllchen“ an Fahrzeugen

So sehen sie aus: Die falschen Knöllchen, die angeblich von der Stadt Geldern sind, es aber nicht sind. Foto: Stadt Geldern

Geldern Das gab es in Geldern noch nie. Unbekannte haben in Geldern in mindestens zwei Fällen, die der Stadt Geldern in dieser Woche bekannt geworden sind, falsche gebührenfreie „Knöllchen“ an parkenden Fahrzeugen angebracht.

Die Stadt Geldern warnt vor diesen Verwarnungen, die täuschend echt aussehen, weil unter anderem Ort, Datum und Uhrzeit, Nummernschild, Autofabrikat und eine Rechtsgrundlage aufgedruckt sind. Sogar das Papier sei genau das gleiche, sagt Kerstin Keens von der Stadt Geldern.

Claudia Dobiasch, Mitarbeiterin des Ordnungsamtes: „Die Belege erwecken den Anschein, von der Stadt Geldern ausgestellt worden zu sein. Unter anderem nutzen der oder die Unbekannten missbräuchlich unser städtisches Logo und benennen als Zeuge eine Überwachungskraft.“ Allerdings gibt es gar keine „Überwachungsperson 11“. Bisher wurden von der Stadt Geldern zwei dieser Verwarnungen sichergestellt. „Zwar ist diese Verwarnung gekennzeichnet mit „0,00 Euro (statt 25,00 €)“, aber sie täuscht eine Handlung des Ordnungsamtes vor“, so Dobiasch weiter. „Möglicherweise gibt es weitere falsche Verwarnungen, die uns jedoch nicht gemeldet worden sind.“

Die Stadt Geldern weist hiermit ausdrücklich darauf hin, dass die „1. kostenfreie Verwarnung“, wie es auf den „Knöllchen“ aufgedruckt ist, nicht von der Stadt ausgestellt ist.

Der Ersteller der „falschen Knöllchen“ hat das Logo der Stadt missbräulich genutzt, erklärt Kerstin Keens von der Stadt Geldern. Juristisch gesehen sei damit noch kein Betrug gegeben, weil es nicht um Geld geht. Der tiefere Sinn der Aktion erschließt sich auch den Mitarbeitern der Stadt Geldern nicht. Denkbar wäre, dass jemand sich darüber ärgert, wenn vor der eigenen Haustür falsch geparkt wird und zu solchen Mitteln greift. Allerdings wurden die „falschen Knöllchen“ einmal auf dem Boeckelter Weg und auf dem Westwall, also an zwei völlig verschiedenen Orten verteilt.

Eines der „falschen Knöllchen“ ist übrigens von einem Mitarbeiter des Ordnungsamts entdeckt worden, der eine echte Verwarnung an den Scheibenwischer klemmen wollte und stutzte, als er bereits ein Null-Euro-Ticket vorfand. Das Auto parkte in dem Fall also tatsächlich falsch. Nur das erste Ticket war „falsch“ und damit alles andere als rechtens.