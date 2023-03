Besondere Veranstaltung Zur Orgel in der Kevelaerer Basilika

Was sind Abstrakten? Was ist ein Register? Was ein Manual? All diese Begriffe haben mit der Königin der Instrumente zu tun – der Orgel. Zweifellos ist die Orgel das größte Musikinstrument der Geschichte und gleichzeitig eine handwerkliche Meisterleistung. Hinter den Pfeifen verbirgt sich eine Menge Technik. Auch der Spieltisch und Arbeitsplatz des Organisten, der mit Händen und Füßen gleichzeitig die riesige „Maschine“ bedient, sorgt für Erstaunen.