Kunst im Altbierdorf Heimatverein Issum sucht Bilder von Reinhard Maria Bongartz

Warum die Wahl ausgerechnet auf Reinhard Maria Bongartz für das Erinnerungszimmer fiel, ist schnell erklärt. Der Künstler lebte viele Jahre in Issum, in seinen Werken finden sich zahlreiche Issumer Motive. Greitemeier vom Heimat- und Verkehrsverein geht davon aus, dass auch viele ältere Issumer Bürger noch einen echten Bongartz zu Hause haben. Motive sind unter anderem die katholische St. Nikolauskirche in allen möglichen Perspektiven, das Gebiet um die Herrlichkeit mit der alten Burg, in der heute unter anderem der Ratssaal ist, und typisch niederrheinische Landschaften mit Kopfweiden. Aber eben nicht nur. Aktuell ist auch ein Ölgemälde im Ladenlokal auf der Kapellener Straße ausgestellt, das Fischer am Rhein zeigt, außerdem reicht die Palette von feinen Zeichnungen bis zum Schwarz-Weiß-Druck. Er sei überzeugt, dass die Ausstellung die Vielfalt des Issumer Künstlers zeigen wird, sagt Greitemeier. Dafür werden noch Werke gesucht, die Besitzer dafür zur Verfügung stellen. Melden können sie sich per Mail an info@hvvissum.de. Bilder können als Schenkung oder als Leihgabe an den Heimat- und Verkehrsverein weitergegeben werden. Nach der Sichtung der eingegangenen Stücke werde eine Auswahl getroffen und die Ausstellung vorbereitet, so der Vorsitzende des Vereins. „Den Blick schärfen, was Menschen so schaffen können“, erhofft sich Greitemeier. Und: „Dass auch lebhafter über die Kunst gesprochen wird, denn es ist ein Künstler aus dem Ort.“