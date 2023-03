Klassik in Geldern Gitarren-Duo spielt im Refektorium

Mit einem trotz seiner Jugend bereits außerordentlich erfahrenen und erfolgreichen Gitarren-Duo geht am Samstag, 1. April, ab 18 Uhr die Reihe der Serenaden-Konzerte im Refektorium am Ostwall weiter. Gemeinsam präsentieren Professor Boguslaw Jan Strobel und die Stadt Geldern die Gitarristen Nikolai Studenikin und Vladislav Fedorov. Sie traten schon während ihrer Studienzeit in Moskau gemeinsam auf und bereiten sich aktuell als Duo für den Master Kammermusik bei Professor Hans-Werner Huppertz an der Hochschule für Musik und Tanz in Köln vor.