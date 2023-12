Ausverkauftes Haus bei Kevelaer feiert Advent in der Basilika Festkonzert auch als Abschied für Romano Giefer

Für Chordirektor Romano Giefer war es zudem ein besonderes Konzert. Es war das letzte große Projekt, an dem er beteiligt ist. Zum Jahresende wechselt er die Stelle und wird Bildungsreferent beim Landeschorverband NRW. Er verabschiedete sich bei den Besuchern und dankte ihnen dafür, dass sie die Chormusik in Kevelaer so unterstützt haben. Gewissermaßen als musikalische Abschiedsgeschenke gab es zwei Stücke von ihm zu hören. Einmal den „Marmagen Moment“ in Anspielung auf seinen Heimatort Marmagen. Zudem präsentierte er ein Chorstück, das er vor 14 Jahren geschrieben hatte. „Komm, Trost der Welt“ ist eine Vertonung des gleichnamigen Gedichts von Josef von Eichendorff. Giefer hatte es seinerzeit für den Abschied von seinem Chor in Köln geschrieben und in Kevelaer aufgeführt. 14 Jahre später verabschiedete er sich damit. „So hat sich dann auch gewissermaßen ein Kreis geschlossen“, sagt Giefer.