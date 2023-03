Träume der Kleinsten Ausstellung in Geldern zeigt was sich Kinder wünschen

„Ich wünsche mir, dass der Regenwald nicht abgeholzt wird“, schreibt Marta in das Buch, das auf dem Tisch in der Malschule liegt. „Dass die Welt schöner ist“, sagen Gabriella und Ayleen beim Fertigstellen ihrer Bilder. Keine Armut und viel Gesundheit, lässt sich aus einem Bild, das an der Wand steht, ablesen.