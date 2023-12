Besinnliches in Kevelaer Musikalische Stunde zum Advent in der Clemenskapelle

„Zünde eine Kerze an“, so der Titel eines Liedes, das textlich auch auf die schrecklichen Kriege in der Ukraine und in Israel einging. Auch das ruhige mehrstimmige Lied „Suche Frieden“ griff diese Situation auf. In jeweils besonderen musikalischen Arrangements wurden die Lieder durch Anton Koppers (Keyboard), Dominik Lemken (Bass, Gesang), Hubert Lemken (Gitarre, Gesang) und Kirsten Lommen (Flöten, Gesang) vorgetragen. Nach „Siehst du die Sterne am Himmel steh‘n“ fügte sich der Titel der Höhner „Die schönste Stroß“ harmonisch in diese Stunde ein.