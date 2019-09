Konzertreihe : Herbstliche Orgelklänge in Straelen

Herbstliche Orgelklänge in Straelen

Stefan Engels, gebürtig aus Kaldenkirchen, ist Professor in Dallas und widmet sich der deutschen Romantik und Sinfonik. Foto: Kim Leeson

Die Fördergesellschaft für Geistliche Musik holt wieder Künstler aus aller Welt in die Blumenstadt. Begonnen wird am Sonntag mit einem fulminanten Konzert von Stefan Engels.

(RP) Schon seit 1998 veranstaltet die Fördergesellschaft für Geistliche Musik in Straelen den Internationalen Straelener Orgelherbst – jetzt also schon zum 21. Mal. Zahlreiche Künstler aus aller Welt kommen für die Konzertreihe in die Blumenstadt.