Weltkindertag am Rathauspark : Geldern feiert mit seinen Kindern

Weltkindertag am Rathauspark

Geldern 32 Kitas, Organisationen und Vereine feierten den Weltkindertag im Gelderner Rathauspark. Ein buntes Programm aus Musik und Theater durfte nicht fehlen.

Auch die Eltern konnten sich entspannt dem Tag stellen. Das gesamte Gelände am Issumer Tor wurde zum Familien- und Kinderparadies erklärt. Autos im Bereich der Veranstaltung waren nicht erlaubt. Ungestört konnten Traumfänger gebastelt, Musikinstrumente ausprobiert, sich geschminkt oder ein Feuerwehrauto besichtigt werden.

Musikschulen, Vorschulparlament und Verkehrswacht Kreis Kleve, Familienbildungsstätte, Beratungsstelle für Familienfragen, Kitas Arche Noah, St. Adelheid, St. Martin, St. Michael, St. Barbara, Traumbaum, Lummerland, Drachenhöhle, Am Rodenbusch, Sprachheilkita aus Pont, Waldorfkindergarten, ADAC, Kolpingsfamilie, Neukirchener Erziehungsverein, Familienzentren, Rotary Club, DLRG, Stadtwerke, Caritas, Jugendfeuerwehr, Verein „Lachende Kinder“, Jugendamt und Checkpoint, Diakonie, IG Geldern Plus, Kreissportbund.

Mit von der Partie waren auch die Verkehrswacht Kreis Kleve und das Vorschulparlament. „Die Verkehrserziehung fängt bei den Kleinsten an“, erklärt Stefan Eerden von der Verkehrswacht. Nach erfolgreichem Absolvieren eines Parcours konnte hier ein Rollerführerschein von den Kleinen erworben werden. Auch mit den Eltern komme man leicht ins Gespräch. „Man macht ihnen bewusst, dass Kinder den Verkehr anders wahrnehmen“, sagt der 25-Jährige. Mit Name und Datum kann die Fahrerlaubnis bei Brigitte Böhmer-Kraft vom Vorschulparlament schließlich abgeholt werden. „Sherrif“-Button und Käpt‘n-Blaubär-Hefte gab es zur Belohnung dazu.

Die Kita „Am Rodenbusch“ wartete mit einem vielfältigen Bastelangebot auf. „Wir bieten drei Sachen an“, erklärt Erzieherin Nicole Schwartz. Kratzbilder, Puzzle zum anmalen oder Buttons zum Selbermachen sollen die Kinder anlocken. „Wir sind jetzt schon oft dabei gewesen“, berichtet sie. Mit den Kindergärten der Stadt würde man sich alle zwei Jahre im Wechsel am Weltkindertag beteiligen.

Immer wieder steigen weiße Ballons in die Luft. Der Verein zur Förderung der Lebensqualität von Kindern mit Behinderung ist heute auch mit einer Aktion dabei. „Wir machen damit auf unseren Verein aufmerksam“, erklärt Karl-Heinz Biermann, Vorsitzender des Vereins. Hauptsächlich betreue der Verein die Kitas St. Barbara und St. Michael, die heute auch hier seien. „Auf einem Zettel tragen die Kinder ihren Namen ein und zeigen damit, dass sie am Weltkindertag teilgenommen haben“, erläutert Biermann die Aktion. Danach befestige man sie an einem Ballon und schicke sie davon. „Zehn Prozent der Ballons werden gefunden“, sagt er. Die Kinder, deren Ballons gefunden würden, erhalten Gutscheine für Spielwarengeschäfte.