Heiner Frost in Geldern : Geschichten aus Gericht und Gefängnis

Geldern „Am Ende der Zweifel – Reportagen aus Gericht und Gefängnis“ lautet der Titel der Autorenlesung mit Heiner Frost . Die ursprünglich für die JVA Geldern vorgesehene Veranstaltung findet aus organisatorischen Gründen nun im Gelderner Wasserturm statt.

Termin ist Mittwoch, 18. September, um 19 Uhr im Gelderner Wasserturm am Bahnhof. Die Lesung findet im Rahmen der Literaturreihe „Horizonte“ des Kulturhistorischen Museumsnetzwerkes Rhein-Maas statt, in der besondere literarische Werke sowie Vorträge zum Thema „Neuland – Terra incognita“ präsentiert werden. Heiner Frost hat Strafprozesse beobachtet, hat Täter und Opfer begleitet. Er gibt Einblicke in die Tiefenschichten des Lebens. Heiner Frost betreut seit zehn Jahren die Redaktion der Klever Knastzeitung „Jaily News“. „Da erweitert sich die Sichtweise auf das, was vor Gericht passiert“, sagt Frost. Seine These: Wer Literatur sucht, muss ins Gericht. In den Knast kommt nicht jeder. Es sind Geschichten von Verlierern, Tätern, Opfern und vom Personal der Justiz. Der Autor wurde 1957 in Haldern geboren und absolvierte ein Kompositionsstudium an der Robert-Schumann-Musikhochschule in Düsseldorf. Er arbeitet als Journalist, Autor sowie Komponist. Eintritt sechs Euro (Abendkasse). Anmeldung möglich unter Telefon 02161 975585 oder horizonte@kulturraum-niederrhein.de.