Blasmusik : Die Blumenstadt war voller Musik

Zum zweiten Mal gab es ein Gemeinschaftskonzert auf dem Stralener Marktplatz. Von traditionellen Märschen über Udo Jürgens bis zur Neuen Deutschen Welle und den Toten Hosen war bei dem zweistündigen Programm alles dabei.

Bereits vor dem eigentlichen Konzertbeginn um 16 Uhr war es am Sonntag schwer, auf dem Straelener Marktplatz einen Tisch in der Gastronomie oder eine einfache Bank zu ergattern. Zahlreiche Musikfreunde jeden Alters aus Straelen und Umgebung waren gekommen, um die zweite Auflage des Gemeinschaftskonzertes aller Straelener Musikvereine und Tambourkorps’ mitzuerleben.

Anlass war das 125-jährige Bestehen des Musikvereins „Cäcilia“ Straelen unter der Leitung von Christoph Niersmann. Der neue Vorsitzende Alexander Passinger erklärte: „Wir haben überlegt, was wir machen können, so dass wir alle einbeziehen.“ Bereits im Herbst 2018 wurden in Zusammenarbeit mit dem Straelener Stadtmarketing der Musikverein 1903 Auwel-Holt, der Musikverein „Eintracht“ Broekhuysen 1952, der Musikverein 1951 Herongen, das Trommler- und Fanfarenkorps 1927 Straelen und das Tambourcorps 1923 Herongen mit ins Boot geholt. Die Vorbereitungen gipfelten in zwei gemeinsamen Proben der gut 200 Musiker in den vergangenen Wochen. Das Resultat der musikalischen Bemühungen wurde bei strahlendem Sonnenschein auf einem vollen Marktplatz präsentiert.