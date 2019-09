Frauenfußball : SV Walbeck freut sich über den ersten Punkt

Gelderland Frauenfußball-Niederrheinliga: Verdientes 2:2 am heimischen Bergsteg gegen den CfR Links Düsseldorf. Aufsteiger Viktoria Winnekendonk verbessert sich mit 3:0 gegen die Spvgg. Steele auf Rang vier.

Viktoria Winnekendonk – SpVgg. Steele 3:0 (1:0). Auf der alten Sportanlage fühlen sich die Winnekendonker Frauen richtig wohl. Schade, dass sie sich bald aus ihrem „Wohnzimmer“ verabschieden müssen. Personell musste Trainer Uli Berns ein wenig umstricken, weil kurzfristig Stürmerin Paulina Heilen nicht zur Verfügung stand. So hilft dann manchmal auch ein wenig Glück, als Jana Claus beim ersten Angriff in der achten Minute draufhielt, der Ball abgefälscht wurde und zur Führung im Steeler Tor landete. Die Gäste aus Essen, in diesem Spiel durchaus präsent, aber in der Offensive doch recht harmlos, hatten im ganzen Spiel nur eine Möglichkeit bei einem Freistoß in der 36. Minute. In dieser Szene aber war Torhüterin Frauke Waerder auf dem Posten. Nach der Pause drückten die Gastgeberinnen aufs Tempo. Erneut traf Jana Claus bereits zwei Minuten nach Wiederanpfiff zum 2:0, Vivian Tepaß, die in der 62. Minute auf die Reise geschickt wurde, legte sicher zum 3:0 nach. Danach ebbte der Sturmlauf der Winnekendonkerinnen wieder ab, doch die Partie war längst entschieden. „Der Sieg ist sicher verdient, auch wenn in unserem Spiel in einigen Phasen die Zuordnung nicht immer gestimmt hat“, meinte Trainer Uli Berns.