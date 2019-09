Schulausschuss Kerken : 560 Kinder besuchen die Gesamtschule in Aldekerk

Kerken Die Bauprojekte an der Robert-Jungk-Schule befinden sich in der Endphase. Die neue Aula wird vor Weihnachten fertiggestellt.

Neuigkeiten aus der Kerkener Schullandschaft wurden bei der vergangenen Sitzung des Schulausschusses der Gemeinde besprochen. So berichtete Rektor Philipp Pelzer von Veränderungen an der Nieukerker Mariengrundschule. Dort haben sich zwölf Seiteneinsteiger, also Kinder von Flüchtlingen, außergewöhnlich gut im Schulalltag integriert, so der Rektor. Dabei handele es sich um EU-Zuzüge. Auch die Zusammenarbeit mit den Eltern funktioniere sehr gut, so Pelzer.