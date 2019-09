5000 Euro Preisgeld : Geldern vergibt neuen Heimatpreis

Das Land stellt der Stadt unter dem Titel „Heimat. Zukunft. Nordrhein-Westfalen“ 5000 Euro für Projekte zur Verfügung.

Vorgeschlagen werden können Beiträge zur Vermittlung und Veröffentlichung von Infos über die Geschichte und das kulturelle Erbe in allen Gelderner Ortschaften, über den Erhalt und die Verdeutlichung regionaler Besonderheiten, über die Steigerung der Attraktivität öffentlich zugänglicher Orte und Plätze oder auch zur Förderung des gesellschaftlichen Zusammenhaltes. Der Beitrag muss zudem allgemein zugänglich, nachhaltig und im Gelderner Stadtgebiet abgeschlossen oder zumindest umsetzungsreif geplant sein. „Dabei“, sagt Rainer Niersmann, „kommen Projekte in Frage, die einen oder auch mehrere dieser Kriterien erfüllen.“ Beispielhaft nennt die Stadt Geldern die Gründung oder den Erhalt von Gemeinschaftseinrichtungen, Publikationen, Veranstaltungen oder Verschönerungen.

Eingereicht werden soll nach Angaben der Stadt eine kurze Beschreibung per Post oder E-Mail, die gern durch Presseartikel, Fotos oder auch Skizzen verdeutlicht werden kann. Über die Vergabe entscheidet eine Jury aus Politik und Verwaltung. Schon fest stehen Zeitpunkt und Ort der Preisvergabe. Die soll im festlichen Rahmen während der letzten Sitzung des Stadtrates am 19. Dezember im Bürgerforum am Issumer Tor erfolgen.

Bewerbungen sind bis zum 4. November an das Tourismus- und Kulturbüro der Stadt Geldern am Issumer Tor 36 zu richten. Fragen beantwortet Rainer Niersmann, der im Rathaus erreichbar ist unter Telefon 02831 398116 oder per Mail an kultur@geldern.de.