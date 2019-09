Ausbildungsmesse in Straelen : Das Ziel: Azubis in der Region halten

Bei der Ausbildungsmesse in Straelen präsentieren sich in diesem Jahr 65 Unternehmen und Betriebe. Foto: Prümen, Norbert (nop)

Straelen Bei der Straelener Ausbildungsmesse in der Bofrost-Halle werben am 5. Oktober große Unternehmen und kleine Betriebe aus der Region für ihre Berufe. In welcher Form die Messe im nächsten Jahr stattfindet, ist noch unklar.

Wer eine Ausbildung in Düsseldorf oder Köln beginnt, der ist für die Region erst einmal verloren, sagt Dominik Nellesen. Er ist Vorstandsmitglied des Vereins „Aus Straelen“ und organisiert die Ausbildungsmesse in der Blumenstadt nun zum dritten Mal. Am Samstag, 5. Oktober, können sich Schüler in der Bofrost-Halle an den Ständen von 65 Ausstellern über Ausbildungsberufe informieren.

Das Ziel: „Wir wollen die jungen Leute in der Region halten“, sagt Nellesen. „Unsere Zielgruppe sind alle, die in Straelen und Umgebung einen Einstieg in den Beruf suchen und diesen Wunsch gibt es bei vielen.“ Für die dritte Ausgabe der Messe habe es auch Anfragen von Unternehmen aus umliegenden Großstädten gegeben. Diese habe man aus genau diesem Grund abgelehnt, berichtet Nellesen. „Wir wollen schließlich, dass die Straelener Schüler hier bleiben.“

Info Eine Ausbildung finden vor Ort und online Vor Ort Die Ausbildungsmesse findet am Samstag, 5. Oktober, von 9.30 bis 14 Uhr in der Bofrost-Halle in Straelen statt. Online Auf der Internetseite www.bildung-ausstraelen.de kann man sich ganzjährig über Ausbildungsangebote in der Region informieren.

Die Zahl der Aussteller sei mit 65 nicht ganz so hoch wie geplant, räumen die Organisatoren ein. „Wir hatten mal 80“, sagt Nellesen. Doch der Termin in diesem Jahr sei schwierig, da viele Betriebe über den Tag der deutschen Einheit am 3. Oktober geschlossen blieben. „Wir haben dennoch eine tolle Ausbeute“, sagt Organisator Benedikt Keuck. Und so sei vor den Ständen auch mehr Platz für die Schüler, die sich dort informieren möchten.

Die Zahl der Schüler schätzen die Organisatoren aber noch höher ein als in den vergangenen Jahren: „Wir rechnen mit 1000 bis 1500 Besuchern“, sagt Nellesen. Anfangs habe man vor allem bei den Straelener Schulen für die Messe geworben, nun gehe man über diese Grenze hinaus. So haben die Organisatoren auch zwei Schulen aus dem niederländischen Venlo eingeladen, bei der Ausbildungsmesse dabei zu sein.

Neu mit dabei sind auch einige Aussteller: Landtechnik-Hersteller Lemken aus Alpen, Anlagentechnik Krass aus Straelen und die Weezer Firma Wystrach, die sich mit Transportsystemen für Industriegas einen Namen gemacht hat. Aber auch viele Wiederholungstäter fänden sich auf der Messe: Landgard, Tecklenburg, der Metallbaubetrieb Goumans und die Bundespolizei sind nur einige davon.

Vorträge wird es bei der Ausbildungsmesse nicht mehr geben, kündigen die Organisatoren an. Die Resonanz sei zu gering gewesen, die Schüler seien mehr interessiert an Gesprächen an den Ständen. In Zukunft könne man das vielleicht separieren und die Vorträge in die Mensa verlegen, so Nellesen. Wann die Ausbildungsmesse im kommenden Jahr stattfinden und wie sie dann aussehen wird, ist allerdings noch unklar. Dominik Nellesen und Benedikt Keuck scheiden aus der Unternehmergemeinschaft „Aus Straelen“ aus, wie sie mitteilten. Damit geben sie auch die Organisation der jährlichen Messe aus der Hand. Wie eine Nachfolge aussehen wird, sei noch unklar.