Herrlichkeitsmühle : Ein Märchenabend für Erwachsene in Issum

Ein Märchenabend für Erwachsene in Issum

In der Herrlichkeitsmühle wird auch Kultur geboten. Zu Gast ist ein Märchen- und Geschichtenerzähler. Foto: Seybert, Gerhard (seyb)

Issum Erzähler Karlheinz Schudt liest heitere und freche Geschichten in der Herrlichkeitsmühle.

Zu einem Märchenabend für Erwachsene oder Märchen und Geschichten zum Schmunzeln und Träumen aus aller Welt wird in die Issumer Herrlichkeitsmühle eingeladen für Donnerstag, 3. Oktober. Beginn ist um 18 Uhr (Einlass 17 Uhr). Bereits zum sechsten Mal wird allen Mühlenfreunden am Tag der Deutschen Einheit ein besonderer Veranstaltungsabend angeboten.

Zu Gast in der wunderbaren Location ist diesmal Geschichten- und Märchenerzähler Karlheinz Schudt. Märchen wurden übrigens nicht „nur“ für Kinder, sondern in früheren Zeiten oft für Erwachsene erzählt. In vielerlei Variationen, mal besinnlich, mal heiter, mal frech und gewitzt, präsentiert seit Mitte der 1980er Jahre Schudt seinem Publikum eine kostbare Auswahl von frei erzählten Märchen und Geschichten zum Schmunzeln und Träumen aus aller Welt.