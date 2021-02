Großbrand in Kerken : Bis zu 900 Schweine verenden bei Feuer im Stall

Poelyck Bei einem Stallbrand in Kerken-Poelyck sind am Freitagmorgen 800 bis 900 Schweine getötet worden. Menschen kamen bei dem Feuer nicht zu Schaden. Die Löscharbeiten sind beendet.

Gegen 6.30 Uhr waren die Einsatzkräfte alarmiert worden, weil zwei Schweineställe auf einem Bauernhof am Haeverweg in Flammen standen.

Bein Eintreffen der Feuerwehr brannte das Gebäude auf dem landwirtschaftlichen Anwesen schon in voller Ausdehnung, in dem sich zahlreiche Schweine befanden. Die Rede ist von 800 bis 900 Tieren, so eine Polizeisprecherin. Für die Schweine kam allerdings jede Hilfe zu spät. Sie verendeten an den Rauchgasen, berichtet Klaus van Loon von der Feuerwehr Kerken. Da die beiden Ställe aneinandergrenzen, hatten die Flammen von einem Bereich auf den anderen übergegriffen.