Ursache des Feuers noch unklar : Polizei ermittelt nach Auto-Brand in Alpen

Foto: Schulmann, Guido 8 Bilder Auto brennt in Alpen vollkommen aus

Alpen Am frühen Montagmorgen rückte die Freiwillige Feuerwehr Alpen zu zwei Einsätzen am Schulzentrum und an der Haagstraße aus. Ein Auto und ein Container brannten. Die Ursache ist noch unklar, die Kriminalpolizei ermittelt.

In Alpen ist ein Auto am frühen Montagmorgen ausgebrannt. Wie die Polizei und die Freiwillige Feuerwehr übereinstimmend mitteilten, stand gegen 3.35 Uhr an der Haagstraße ein Kleinwagen der Marke Smart in Flammen. Das Auto parkte dort auf dem Mitarbeiterparkplatz der Gemeinde. Das Feuer zerstörte den Wagen vollständig und beschädigte auch noch ein daneben abgestelltes Fahrzeug. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Ursache des Feuers sei noch ungeklärt, sagte die Polizei am Montag.

Nicht weit entfernt – an der Fürst-Bentheim-Straße – war in der gleichen Nacht gegen 3.20 Uhr ein Container in Brand geraten. Auch dort war die Feuerwehr im Einsatz. Der Container habe in unmittelbarer Nähe des Schulzentrums gestanden, erklärte die Polizei. Sie hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

Die Freiwillige Feuerwehr Alpen berichtete, dass sie schon auf der Fahrt zur Sekundarschule von Weitem hellen Feuerschein habe sehen können. Ein Baucontainer habe in Flammen gestanden, erklärten die Einsatzkräfte. Unter Atemschutz hätten sie unverzüglich ihre Arbeit aufgenommen. Benachbarte Container sei geschützt worden. Ein Container sei aufgebrochen worden, um zu verhindern, dass Rauch hineinziehe.

Noch während der Löscharbeiten fuhr die Feuerwehr weiter zur Haagstraße, wo sie den brennenden Smart löschte. Sicherheitshalber wurden auch die umliegenden Grünflächen bewässert. An beiden Einsatzstellen setzte die Feuerwehr zur abschließenden Kontrolle eine Wärmebildkamera ein. Die Wehrleute konnten gegen 5.30 Uhr an ihre Standorte zurückkehren.

Wer Hinweise zu den Bränden geben kann, wird gebeten, sich an die Polizei in Xanten zu wenden, Tel. 02801 71420.

(up)