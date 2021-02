Naturkost Schniedershof Wachtendonk sammelte Unterschriften : Unterstützung für „Insekten retten“

Wachtendonk Mit mehr als 72.000 Unterschriften hat die Volksinitiative die Mindestmenge an Unterschriften gesammelt. Dabei liegt der Kreis Kleve mit fast 4000 Unterschriften bezogen auf die Einwohnerzahl landesweit auf Platz eins.

Matthias Merholz vom Naturkost Schniedershof in Wachtendonk setzt sich schon seit Jahrzehnten für den Natur- und Artenschutz ein. Er startete vor 35 Jahren in der Gärtnerei Merholz mit dem Bioanbau von Gemüse, damals als erster in der Region. Nach und nach wechselte er zur Direktvermarktung angesichts der Erkenntnis, dass die Bio-Erzeuger damals wie heute nur wenige Möglichkeiten fanden, ihre Produkte über die herkömmlichen Vermarktungseinrichtungen zu einem gerechten Preis zu vermarkten. Heute beliefert der Naturkost Schniedershof mit eigenen Fahrzeugen Kunden im Süden des Kreises Kleve, in den Kreisen Viersen und Wesel sowie in den angrenzenden kreisfreien Städten.

Da lag es nahe, die Volksinitiative „Insekten retten – Artenschwund stoppen“ auf Bitten von Monika Hertel, Vorsitzende des Nabu im Kreis Kleve, zu unterstützen. Die Volksinitiative wurde von den drei großen Naturschutzverbänden in NRW (Bund, LNU und Nabu) initiiert, um eine landesweite Kampagne zum Erhalt und zur Förderung der Artenvielfalt in NRW durchzuführen. Also legte das Schniedershof-Team den Bio-Kisten Unterschriftenlisten bei und verteilte sie so an seine Kunden. Ausgefüllte Listen konnten Corona-konform und unter Wahrung des Datenschutzes an die Auslieferfahrer zurückgegeben werden. Fast 200 Unterschriften kamen so zusammen, die Matthias Merholz stolz an Monika Hertel vom Nabu übergab.