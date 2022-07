Sechs Verletzte : Großbrand nach Gasexplosion in Thüringen

Großbrand nach Gasexplosion in Thüringen

Ein Haus steht bei einem Brand in Bothenheilingen (Thüringen) in Flammen. Foto: dpa/Silvio Dietzel

Update Bothenheiligen Eine Gasexplosion und ein Großbrand haben am Montag in einer kleinen Gemeinde im Norden Thüringens heftige Zerstörung angerichtet. Die Feuerwehrleute kämpften mit Kreislaufproblemen aufgrund der großen Hitze.

Riesige Rauchwolken standen am Montag über dem Ortskern von Bothenheilingen, aus mehreren Gebäuden schlugen Flammen. Nach Angaben der Polizei wurden sechs Menschen leicht verletzt. Die Löscharbeiten dauerten am Abend Stunden nach Ausbruch des Feuers noch an. Ermittler schätzten den Sachschaden auf mehrere Millionen Euro.