Corona-Pandemie : SPD befürwortet eine örtliche Corona-Anlaufstelle

Geldern Eine eigene Impfstation könnte das Impfzentrum in Kalkar entlasten und zugleich die Situation vor Ort verbessern. Außerdem spricht sich die Fraktion für zwei kostenlose Tests pro Woche aus.

Die Gelderner SPD-Fraktion denkt über eine örtliche Corona-Impfstation nach. Wie Ratsmitglied Ulrike Michel in einem Antrag an Bürgermeister Sven Kaiser schreibt, ist zu prüfen, ob und wie bei einer ausreichenden Impfstoffmenge das zentrale Impfzentrum des Kreises Kleve ergänzt werden könnte, um die Impfstrategie zu verbessern und gleichzeitig ein gutes Angebot für die Bürger vor Ort zu schaffen. Ebenfalls zu prüfen sei, ob dies zusätzlich oder anstelle künftiger Impfungen in (Haus-)Arztpraxen sinnvoll und leistbar wäre.