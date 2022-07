Warnung vor Waldbrand in Kaarst : Feuerwehr löscht Brand auf Seitenstreifen der L154

Die Kaarster Feuerwehr rückte zu einem Einsatz an der L154 aus, dort brannte ein Seitenstreifen. Foto: Feuerwehr Foto: Feuerwehr Kaarst

Kaarst Wegen anhaltender Hitze und Trockenheit hatte die Kaarster Feuerwehr zuletzt an die Bürger appelliert und um Vorsicht gebeten – das hat offenbar noch nicht jeden erreicht, wie ein aktueller Einsatz zeigt.

Die Einsatzkräfte der Kaarster Feuerwehr sind am vergangenen Wochenende zu einem Einsatz auf der Landstraße 154 zwischen Büttgen und Holzbüttgen gerufen worden. Dort brannte ein Grünstreifen an der Seite. Der Brand konnte recht zügig gelöscht werden, sodass sich die Ausbreitung noch in Grenzen hielt.

„Das Brandbild sieht nach einer weggeworfenen Zigarettenkippe aus. Davor hatten wir im Vorfeld gewarnt“, erklärt Feuerwehr-Chef Andreas Kalla auf Nachfrage. Womöglich hatte ein Autofahrer den Zigarettenstummel aus dem Fenster geworfen. „So ein Grünstreifen brennt nicht von alleine“, sagt Kalla. Froh war er darüber, dass es nur eine kleine Fläche war und der Einsatz schnell erledigt werden konnte .

Die Feuerwehr appelliert an Raucher, ihre Zigarettenkippen nicht achtlos in die Natur zu werfen. „Der Boden ist derzeit extrem trocken“, sagt Kalla. Der Graslandindex steht derzeit auf Stufe 4, werde laut Kalla aber sicherlich noch auf die Maximalstufe 5 erhöht. Zugleich warnt der Feuerwehrchef vor Waldbränden. „Von März bis Oktober herrscht in Wäldern Rauchverbot, das wissen viele Menschen nicht“, sagt er. Somit darf auch im Vorster Wald nicht geraucht werden. „Wenn es dort anfängt zu brennen, verbreitet sich das Feuer rasend schnell.“ Es bestehe die Gefahr, dass der Vorster Wald komplett abbrenne. Dabei, so Kalla, sei es egal, ob das Thermometer 28 oder 35 Grad anzeigt. „Die Gefahr ist die gleiche“, sagt er.