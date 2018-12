Teilnehmer fordern Aufklärung : Fall Amad Ahmad: Demonstrationszug durch Geldern

Foto: Dirk Möwius

Geldern Zwei Monate nach dem Tod von Amad Ahmad erinnerten am Samstag Demonstranten in Geldern an den Fall. Sie forderten Antworten zum Tod des 26-Jährigen, der unschuldig im Gefängnis in Kleve saß und durch einen Zellenbrand starb.

Der friedliche Protestzug begann um 13.30 Uhr mit einer Kundgebung am Bahnhof. Um 14 startete der Zug mit mehr als 80 Teilnehmern durch die Einkaufsstraßen der Innenstadt zum Rathaus.

„Ob Kleve, ob Dessau – Aufklärung jetzt“ hieß es in den Sprechchören. Die Todesumstände des unschuldig inhaftierten und nach einem Zellenbrand im Gefängnis in Kleve verstorbenen 26-Jährigen aus Syrien müssten vollständig aufgeklärt werden. Das ist die zentrale Forderung der „Initiative Amad Ahmad“. Sie ist nach eigenen Angaben ein Zusammenschluss aus Freunden des Toten und aus solidarischen Unterstützern aus der Umgebung. „Es kann nicht sein, dass man einfach über zwei Monate einen Unschuldigen in Haft steckt“, sagt die Sprecherin der Gruppe, Filiz O.

Ein weiterer Vorwurf der Initiative: Amad Ahmad sei Opfer des Rassismus’ in den Reihen der Gelderner Polizei geworden. Nur bei einem Geflüchteten könne es passieren, dass man sich nicht die Mühe machen wollte, Personalien, Fotos, Fingerabdrücke, Wohnorte und Herkunft zu überprüfen. Auch ein Dolmetscher sei nicht hinzugezogen worden. Die Demonstranten forderten Aufklärung über alle Vorgänge, von der Verhaftung bis zum Brand in der Zelle.