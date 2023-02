Fragen in Gelderns Bauausschuss Warten auf Öffnung der Tiefgarage Glockengasse

In der Tiefgarage an der Glockengasse sind die Plätze zum größten Teil an Anwohner vermietet. Das Feuer im Parkhaus war im vergangenen Jahr Teil der Brandserie, die in Geldern für zahlreiche Feuerwehreinsätze gesorgt hatte. Bei den Löscharbeiten in der Tiefgarage waren drei Feuerwehrleute verletzt worden.