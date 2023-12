Nachfolge für die Wirtin ist geregelt Abschiedsparty an Weihnachten in Malo's Bistro

Im verflixten siebten Jahr verabschieden sich Malo und ihr Team mit einem letzten Kracher am ersten Weihnachtstag. Bei Malo's Abschiedsparty wird noch einmal mit allen Gästen, Freunden und Bekannten das Glas erhoben und auf einen unvergesslichen Abend angestoßen. An Getränken ist für jeden was dabei, für gute Stimmung sorgt das vielfältige DJ-Angebot. Die Tickets für die Veranstaltung können an der Abendkasse erworben werden. „Wir freuen uns auf einen feucht-fröhlichen Abend!", sagt Malo Eisele. Sie will sich im neuen Jahr noch stärker auf die Gastronomie im Golfclub Schloss Haag konzentrieren, wo sie im April das „Malo im Schloss“ eröffnet hat.