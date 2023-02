Initiative vom Heimat- und Verkehrsverein Alte Ansichten: Auf Zeitreise durch Issums Ortskern

Der Blick geht nach oben. Über den Köpfen schwebt das Schild, das erklärt, was alles auf den Häuserfassaden am Platz An de Pomp zu sehen ist. Dort hat Künstlerin Marion Ruthardt verschiedene Issumer Hausansichten zusammengefasst. Zu sehen sind Häuser wie die Alte Molkerei oder der Bahnhof Issum, die es heute so nicht mehr gibt.