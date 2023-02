Fünf Spiele, fünf Siege TC Issum feiert die Meisterschaft

Fünf Spiele, fünf Siege, 53:15-Sätze und gerade einmal vier verlorene Matches – unter dem Strich war die Damen-Mannschaft des Tennis-Clubs Blau-Weiß Issum ganz einfach zu stark für die Konkurrenz in der Winter-Hallenrunde der Zweiten Verbandsliga. Zum Abschluss gewannen die Blau-Weißen in der heimischen Halle am Vogt-von-Belle-Platz auch das „Endspiel“ um die Meisterschaft und den damit verbundenen Aufstieg in die Erste Verbandsliga.