Dritte Handball-Liga der Frauen TV Aldekerk verteidigt die Tabellenführung

Der Dortmunder Trainer Dominik Schlechter hatte sich für das Gastspiel seiner Mannschaft etwas vorgenommen und eine ordentliche Taktik mit in die Vogteihalle gebracht. Er ließ sein Team gegen Aldekerks Kapitänin Svenja Rottwinkel von der ersten Minute an offensiv verteidigen und wollte die Haupttorschützin der Grün-Weißen so aus dem Spiel nehmen. Dazu hatte er eine aggressive Verteidigungsreihe mit in die Vogteihalle gebracht, hinter der die ehemalige Aldekerkerin Norah Kothen im Tor einen guten Job machte.