Ein Sportverein im Sammelfieber Der SV Veert sammelt seine Stars

„Sammle deine Stars“ nennt sich die Aktion, die Edeka Brüggemeier zur Freude vieler Sportvereine aus der Region auf die Beine stellt. „Wenn ich sehe, was hier trotz durchwachsenem Wetter los ist, kann das nur gut werden“, freut sich Andre Spittmann über eine gelungene Auftaktveranstaltung. Als die ersten Bilder eingeklebt waren, folgte gleich der nächste Höhepunkt. Nach dem torlosen Unentschieden in der Fußball-Bundesliga zwischen Borussia Mönchengladbach und Schalke 04 hatten die Maskottchen Jünter und Erwin den Weg nach Veert gefunden und deutlich mehr Grund zur Freude. Ihre Autogramme waren heiß begehrt, landeten auf zahlreichen Sammelalben. Auch für Selfies standen sie zur Verfügung. Der Grill war stets umlagert, am Getränkestand wurde kurz vor der Tagesschau das letzte Kaltgetränk ausgeschenkt. In den Gelderner Brüggemeier-Märkten am Ostwall und an der Annastraße gibt’s ab sofort je zehn Euro Einkaufswert ein Päckchen mit vier Sammelbildern zum Einkauf dazu. „Am 4. und 25. März sind am Sportplatz jeweils ab 10.30 Uhr zwei Tauschbörsen geplant“, freut sich Marcel Fronhoffs auf ereignisreiche Wochen beim SV Veert.