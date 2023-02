Spektakel auf dem Hötzenhof Hier schlägt das Herz des Springsports

Dabei kamen die Zuschauer bereits am ersten Tag im Rahmen des Hans-Theo-Terhoeven-Urselmans-Gedächtnisspringens, einer Team-Prüfung der Klasse S, in den Genuss eines ganz besonderen Moments. Sämtliche Reiter dieser Prüfung begaben sich im Roten Rock, bei Marschmusik und stehendem Applaus, auf die Ehrenrunde, um einem Mann die Ehre zu erweisen, der sein Leben mit Werten, Wünschen und größtem Einsatz dem Pferdesport gewidmet hatte. Rang drei in diesem Springen ging an das Team Terhoeven-Urselmans – der Opa wäre mächtig stolz auf seine Enkel gewesen. Den Gesamtsieg sicherte sich die Familie Tillmann. Unter anderen mit Pferdewirtschaftsmeister Frederic in ihren Reihen, der im vergangenen Jahr im Hamburger Derby auf Platz zwei geritten war.