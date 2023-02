Sportschießen Titelverteidiger ist nicht favorisiert

Zunächst einmal möchte der Titelverteidiger am Samstag das Viertelfinale überstehen. Anders als in der Bundesliga hat die SSG in Neu-Ulm ihren Leitwolf am Start: Den israelischen Weltklasseschützen Sergej Richter, der seit mehr als zehn Jahren für die „Tiger“ an der Schießlinie steht. Der amtierende Deutsche Mannschaftsmeister wird mit folgenden Schützen in den Wettbewerb gehen: Anna Janssen, Sergej Richter, Alexander Thomas, Franka Janssen und Franziska Driessen. Als Reserveschützin wurde Hannah Wehren nominiert.