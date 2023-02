Saisonniederlage Nummer 16 Die Oberliga rückt immer näher

Vor der beachtlichen Kulisse von rund 700 Zuschauern, die eine Partie auf mäßigem Niveau sahen, passierte bis zum Seitenwechsel nicht mehr viel. Nach Wiederanpfiff war relativ schnell der Deckel drauf. In der 54. Minute schlenzte Vincent Geimer den Ball von der Strafraumgrenze aus genau zum 2:0 in den Winkel – ein Sonntagsschuss am Samstagnachmittag. „Den trifft er bei 50 Versuchen einmal so. Und das auch noch in einem Moment, als ich gerade einen zweiten Stürmer bringen wollte. Aber irgendwie war das Spiel sinnbildlich für den gesamten Saisonverlauf“, so Wolze.