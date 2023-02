Fußball-Regionalliga Die grün-gelbe Hoffnung stirbt zuletzt

Zurück zum eigentlichen Spiel: Der 1. FC Düren hat in der Winterpause personell mächtig nachgebessert und als Königstransfer den ehemaligen Bundesliga-Spieler Christian Clemens (Köln, Schalke und Mainz) unter Vertrag genommen. Außerdem sollen Anas Bakhat, der zuvor für den Zweitligisten 1. FC Kaiserlautern am Ball war, und Kevin Goden, der in der vergangenen Saison 23 Spiele für den Drittligisten TSV 1860 München bestritten hat, den Aufschwung in die Wege leiten. „Wir stellen uns auf ein kampfbetontes Spiel gegen eine heimstarke Mannschaft ein, die enorm viel Qualität hat“, sagt Wolze. „Von meiner Mannschaft erwartet ich ein geschlossenes Auftreten, dass sie den Kampf annimmt, aber auch Spaß am Spiel hat und sich dabei auf ihre Stärken besinnt.“