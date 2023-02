Eminent wichtiger Sieg VC Eintracht Geldern verlässt die Abstiegszone

Und der erfahrene Coach sollte Recht behalten. Im zweiten Durchgang riss die Eintracht das Geschehen an sich und sorgte mit einem ungefährdeten 25:19 für den Ausgleich. Im dritten Satz zeigte sich erneut, was sich schon in drei hart erkämpften Sätzen beim 3:0 gegen die SG Werth/Bocholt angedeutet hatte: Die fast schon sprichwörtliche Gelderner Nervenstärke ist zurück. Angeführt von Zuspielerin Alexandra Otto, die anschließend vom Essener Trainer Björn Hoffmann zur „wertvollsten Spielerin“ ernannt wurde, drehte die Eintracht mit einem 26:24 den Spieß endgültig um. „In den entscheidenden Momenten waren wir einfach da und hatten auch das nötige Quäntchen Glück“, so Chung.