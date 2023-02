Starker Endspurt Handball-Wahnsinn mit Happy End

Was für ein Spiel: Ein starker ATV-Keeper in der Schlussphase, ein abgezocktes Geschwisterpaar und zehn Minuten purer Handball-Wahnsinn. Und als Sahnehäubchen obendrauf noch ein Happy End. Mit einem 26:25 (12:13)-Erfolg bei der Zweitvertretung des Bundesligisten TBV Lemgo hat der TV Aldekerk vorzeitig den Klassenerhalt in der Dritten Liga perfekt gemacht. Daran hat inzwischen auch Spielertrainer Tim Gentges keine Zweifel mehr – der Tiefstapler ließ nach der packenden Begegnung erstmals den Rechenschieber in der Tasche. Und er hat auch allen Grund dazu. Der TV Aldekerk, der aktuell mit 23:17-Punkten Rang sechs belegt, muss in der Endabrechnung vier Mannschaften hinter sich lassen. Der einzige Abstiegskandidat, der den Grün-Weißen mit allen theoretischen Klimmzügen der Kunst noch einen Strich durch die Rechnung machen kann, ist das Team Handball Lippe II. Doch dazu müsste der Lemgoer Talentschuppen die restlichen sieben Spiele gewinnen und der ATV keinen Punkt mehr holen. Und dieser Fall wird garantiert nicht eintreten.