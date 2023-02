Sportschießen Der Meisterspiegel bleibt in Kevelaer

Kurz zum sportlichen Verlauf der Meisterschaft in der Ratiopharm-Arena in Neu-Ulm/Bayern: Am Samstag wurden Viertel- und Halbfinale ausgeschossen – in beiden Duellen setzten sich die „Tiger“ erst im Stechen gegen die Konkurrenz aus Coburg und St. Hubertus Elsen durch. Das Gold-Finale war hochkarätig besetzt, der Ausgang vor der ersten Schussabgabe völlig offen. Franka Janssen verließ mit einem Sieg als Erste die Feuerlinie. Sergej Richter konnte sich gegen Jolyn Beer durchsetzen. Der Sieg von Franziska Driessen sorgte für eine vorzeitige Entscheidung.