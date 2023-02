Verein Amani-Kinderdorf Geldern Zu Gast im Kinderdorf in Afrika

Info

Ziele Der Verein Amani-Kinderdorf will Kindern in Tansania ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. Dazu wurden zwei Kinderdörfer in Kilolo und Kitwiru gebaut, in denen nur Tansanier arbeiten und auch die Leitung in tansanischen Händen ist. Die Dörfer bieten den Kindern ein familiäres Zuhause, Sicherheit und Geborgenheit; aber auch Pflichten, wie Hausarbeit, Wasserholen und Kinderbetreuung bestimmen den Alltag.

Verein Er wurde 2001 gegründet und zählt gut 130 Mitglieder, besteht aus einem Team in Deutschland und einem Team in Tansania, die eng zusammenarbeiten.

Kontakt Amani-Kinderdorf, Veerter Dorfstraße 9, Geldern, Marlies Brückner, Telefon: 02836 85413, www.amani-kinderdorf.de